LIGUE CELTE - La sélection nationale allemande bientôt en Ligue Celte ?

C'est en tout cas ce que rapporte le site Ruck. Le projet serait d'ailleurs à l'étude et l'idée serait très appuyée par le futur propriétaire du Stade français et grand mécène du rugby allemand, Hans Peter Wild. Le milliardaire allemand, patron de l'entreprise de boisson Capri-Sun, aurait soumis la proposition aux dirigeants du Pro 12.

La Ligue Celte pourrait donc bien s'agrandir. Une volonté affichée depuis plusieurs années par ce championnat regroupant des équipes irlandaises, galloises, italiennes et écossaises. En effet, en plus de la possible intégration de la sélection nationale allemande, les venues d'une des franchises sud-africaines, menacées d'exclusion du Super Rugby, et de deux équipes nord-américaines pourraient augmenter considérablement le nombre de participants.