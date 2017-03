WTF - Après leur titre, les Auvergnats de Chamalières (2e Série) ont brûlé leur Bouclier au barbecue

Le président du club de Chamalières avait très certainement imaginé autrement les lendemains du titre de champion d'Auvergne 2e Série remporté face à Cisternes samedi (23-6). Dimanche soir, des photos ont fuité sur les réseaux sociaux d'une troisième mi-temps qui a un peu dérapé. Le Bouclier a en effet terminé dans le barbecue, de sorte qu'il a terminé dans un sale état. Le site Sports-Auvergne a d'ailleurs réussi à se procurer un cliché du fameux trophée en train de griller dans le barbecue. Une image qui avait été relayée sur Snapchat.

Devant cet acte peu glorieux, Jean-Yves Dijol, membre du comité directeur du Comité territorial d'Auvergne a d'ailleurs réagi sur sa page Facebook dimanche soir : "Merci pour cette photo qui circule sur les réseaux sociaux , elle fait vraiment plaisir à tous ceux qui, avant vous ont eu le plaisir et la fierté de toucher le bout de bois , comme on dit [...] Bravo aussi pour la belle image que vont en retenir les parents des enfants de nos écoles de rugby et le très bel effet produit sur les mécènes et les sponsors du rugby amateur qui investissent sur le rugby amateur ce sport exemplaire. Après ces belles finales territoriales ou des centaines de bénévoles se sont défoncés pour vous, pour que le rugby en sorte grandi .... ça fait mal !"

Via un communiqué, le président du club, Michel Lafarge s'est également exprimé sur cette "affaire" : "En quelques heures, l'acte de quelques inconscients a plongé tout le club dans un désarroi total, dans un sentiment d'impuissance et d'incrédulité, d'incompréhension et de honte [...] J'ai commis l'erreur de vouloir laisser aux joueurs le symbole de leur victoire, sans penser que, non contents de l'avoir profané comme tant d'autres clubs l'ont fait (y compris hier parait-il, mais dans l'intimité d'un groupe), ils prendraient plaisir à partager leurs dégradations sur les réseaux sociaux" .