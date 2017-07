Vidéo - Warren Gatland se rend en conférence de presse... avec un nez rouge

Warren Gatland n'a pas la mémoire courte : après le match nul décroché face aux All Blacks à l'Eden Park d'Auckland, il s'est présenté devant la presse avec un nez rouge. Histoire de répondre aux critiques et un dessin du New Zealand Herald qui l'avait caricaturé avec un nez rouge quelques jours après la défaite des Lions britanniques face aux All Blacks lors du premier test (30-15).

Le résultat nul obtenu ce samedi permet aux Lions britanniques de ne pas repartir battus de leur tournée en Nouvelle-Zélande. Ce qui est en soit un exploit face aux doubles champions du monde en titre.