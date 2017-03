VIDEO - WTF : Après l'avoir plaqué, Nick Phipps jette le crampon de Fekitoa dans les tribunes

C'est une scène un peu étrange -et un peu passée inaperçue- qui s'est déroulée samedi lors de la rencontre entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie (29-9). Ce moment étrange a eu lieu à la 75e minute, alors que les All Blacks étaient dans les 22 mètres des Wallabies. Le centre Malakai Fekitoa est plaqué par le demi de mêlée Nick Phipps. Celui-ci le retient par le pied gauche et parvient à lui enlever son crampon.

Puis, sur un (mauvais) réflexe, l'Australien décide de jetter la chaussure de son adversaire hors des limites du terrain. Cet incident n'a pas semblé troubler Fekitoa, qui a continué sans broncher. Le geste de Phipps n'est en revanche pas hyper fair-play, il faut l'avouer...