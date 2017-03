VIDEO - Déchaîné, Martin Castrogiovanni assure le spectacle à Danse avec les Stars en Italie

On le sait, Martin Castrogiovanni est un homme à part. Il l'a souvent prouvé par le passé, du temps où il était encore joueur professionnel, à l'image de sa virée à Las Vegas avec les joueurs du PSG. Un épisode qui lui avait valu une rupture de contrat avec le Racing 92. L'ancien pilier international italien d'origine argentine (35 ans, 119 sélections) s'est une nouvelle fois illustré ces dernières heures lors de sa participation à l'émission "Danse avec les Stars", en Italie ("Ballando con le Stelle" en VO).

En tête du classement après le premier prime

Lors du premier épisode de cette douzième saison, l'ancien joueur de Toulon et du Racing 92 était en grande forme. On l'a vu notamment amuser sa partenaire de danse, Sara Di Vaira, lors des répétitions. Danse des canards, Bruco dance (danse de la chenille) et autres inspirations très personnelles, il était visiblement en grande forme.

Lors du prime en direct sur la Raï, Castrogiovanni s'est montré en revanche beaucoup plus appliqué lors de son boogie. Lui et sa partenaire ont d'ailleurs terminé en tête de la soirée avec 57 points. D'autres sportifs connus avaient participé à la version italienne auparavant dont les footballeurs Vincent Candela et Diego Maradona ou le cycliste Mario Cipollini.