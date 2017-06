VIDEO, Barbarians - "Va t'entraîner !" : quand Frédéric Michalak chambre Belleau avec les Barbarians

Lors d'un entraînement des Barbarians français, Frédéric Michalak et Anthony Belleau ont décidé de se défier face aux poteaux. Les deux joueurs ont essayé de voir qui passerait le plus de coups de pied dans un angle fermé. Et c'est le Lyonnais Michalak qui a été le plus adroit dans cet exercice. Il s'est ensuite permis de chambrer gentiment son cadet notamment en lui adressant un "va t'entraîner !".