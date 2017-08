BUZZ - Toulon va avoir sa bande dessinée officielle

Mourad Boudjellal n’a pas oublié son premier amour. S’il est aujourd’hui consacré à 100% au Rugby Club Toulonnais, le président du RCT a fait à nouveau parler ses talents d’éditeur de BD. En effet, le club varois va avoir droit à sa bande dessinée officielle. Co-scénarisée par Mourad Boudjellal et Benjamin Ferré, les 48 pages ne mettent pas en scène l’histoire du triple champion d’Europe et quadruple champion de France. Non, il est plutôt question d’une histoire légère où Jonny Wilkinson disparaît, des joueurs cassent des pommes avec les aisselles et où Daniel Herrero apparaît.

Les planches, dessinées par Phil Castaza, seront en vente à partir du 23 août. Naturellement, il n’est pas nécessaire de préciser que c'est la maison d’éditions Soleil qui édite cette BD, fondée puis revendue par le président du RCT. Mourad Boudjellal n'en est pas à son coup d'essai car une BD sur le Top 14 a été créée. Le premier tome est paru en février 2014 et le 5e, le dernier, en mai 2017, toujours aux éditions du Soleil. Et avant même que la commercialisation du premier tome sur le RCT, Mourad Boudjellal prévoit déjà une suite pour juin 2018.