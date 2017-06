BUZZ - Morgan Parra (Clermont) retire sa plainte contre les supporters venus se baigner nus chez lui

L'affaire des supporters clermontois qui se sont introduits et baignés nus chez Morgan Parra, lundi 5 juin, au lendemain de la victoire de l'ASM en finale du championnat contre Toulon (22-16), est désormais close. Le demi de mêlée de l'ASM, qui avait déposé plainte contre les cinq personnes, l'a finalement retirée, ce lundi après-midi, comme le rapporte Midi Libre. Audtionnés à 14 heures, ces jeunes originaires d'un village proche de Béziers (Hérault) ont pu discuter avec le tout frais champion de France. Si Morgan Parra était "un peu agacé" , le ton n'est pas monté. Le joueur de 28 ans "a pris le temps de discuter avec nous et de nous dire ce qu'il pensait" , raconte Axel Collot, l'un des baigneurs, au quotidien local. Le tout, pour aboutir finalement à un retrait de la plainte.

"On lui a gâché la victoire"