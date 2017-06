BUZZ - Les supporters qui s'étaient baignés chez Morgan Parra lui adressent une lettre d'excuse

La vidéo avait fait le buzz sur la toile en début de semaine. Cinq supporters clermontois s’étaient filmés, lundi matin, en direct sur Facebook, allant se baigner totalement nus chez Morgan Parra après la victoire de l’ASM en finale du championnat contre Toulon, dimanche soir (22-16). Si cet “exploit” est très vite devenu viral sur les réseaux sociaux, les réactions étaient divisées, mais celle du demi de mêlée clermontois tranchée : mercredi, il portait plainte contre ces cinq personnes. Après avoir supprimé la vidéo, ces festaïres ont décidé de s’excuser auprès de Morgan Parra. Et ce, dès le lendemain de leur petite baignade. "Quand on a vu que ça prenait sur les réseaux sociaux, on lui a écrit une lettre d’excuses. Nous l’avons laissée dans sa boîte aux lettres avant notre retour sur Béziers" , raconte Axel Collot, l’un des protagonistes au Midi Libre.

"On a fait ça pour remercier Clermont"

Car oui, les amis ne sont pas Clermontois. Venus de la ville aux onze boucliers de Brennus, ils étaient Place de Jaude dimanche pour vivre la rencontre avec la Yellow Army restée dans la cité auvergnate. "On est fan de l’ASM. Comme on n’a pas pu avoir de places pour aller voir le match à Paris, on est monté à Clermont-Ferrand pour suivre la finale sur la place et profiter de l’ambiance." Et puis, la victoire étant au rendez-vous et l’alcool aidant, "on s’est dit qu’on allait aller se baigner chez lui [Morgan Parra, ndlr]. On a fait ça pour remercier Clermont" , explique Dan Bernage, 19 ans, originaire d’un village proche de Béziers, l’auteur de la vidéo. Diffusée sur Facebook parce que "on pensait que personne ne nous croirait" , la vidéo a rapidement été partagée à tout va et visionnée plus de 155 000 fois.

Morgan Parra élu homme de la finale 2017 - 4 juin 2017Icon Sport