BUZZ - La nouvelle pub Adidas qui fait affronter les All Blacks

Dès les premières secondes, on est plongé dans la peau d'un Lion britannique. La descente du bus, l'ambiance des vestiaires et l'entrée sur le terrain. Dans son nouveau spot publicitaire, la célèbre marque allemande fait vivre "de l'intérieur" les nombreux chocs de la Tournée des Lions en Nouvelle-Zélande.

Le coup d'envoi donné, ce sont les Blues d'Auckland qui vous foncent dessus. Un ruck, puis l'on subit le déblayage des Hurricanes. Viennent ensuite de nombreuses actions mettant en scènes les Chiefs, les Highlanders ou les Crusaders... Tout ceci avant le choc contre les All Blacks.

Difficile vainqueurs d'une une équipe réunissant le meilleur des provinces néo-zélandaises, lors du premier match (7-13), Les Lions britanniques et irlandais vont tenter de confirmer ce mercredi face aux Auckland Blues.

Les dates de la Tournée :

Auckland Blues (le 7 juin à l'Eden Park); Canterburry Crusaders (le 10 juin à Christchurch), Otago Highlanders (le 13 juin à Dunedin); Maori All Blacks (le 17 juin à Rotorua), Waikato Chiefs (le 20 juin à Hamilton); All Blacks (le 24 juin à l'Eden Park); Wellington Hurricanes (le 27 juin à Wellington); All Blacks (le 1er juillet à Wellington); All Blacks (le 8 juillet à l'Eden Park).