Buzz - Bruce Bowen, ancienne star de la NBA, s'est essayé au rugby à Toulouse

Bruce Bowen, un nom qui ne dit pas forcément grand chose aux passionnés de rugby. Pour ceux de basket, c'est tout autre. Ancien ailier passé en France par Le Havre, Evreux et Besançon et en NBA notamment aux Spurs de San Antonio (8 saisons), il a remporté trois titres de champion NBA (2003, 2005 et 2007). Ce week-end, il était sur Toulouse pour la finale du NBA Hopps Factory Tournment (tournoi de 3 contre 3).

Bowen en a profité pour faire un petit détour par le stade Ernest-Wallon où il a visité les installations en compagnie de l'entraîneur Ugo Mola et du deuxième ligne Joe Tekori. Passant ainsi du ballon rond au ballon ovale. "Je ne comprends pas comment ils font pour encaisser tous ces coups sans se protéger. Nous au football américain, on met un casque. Le rugby me fait vraiment peur" , a-t-il lancé... en rigolant bien sûr.