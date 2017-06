VIDEO - Dusautoir termine sa carrière par une victoire avec les Barbarians... et une transformation

Voilà, c'est fini. A 35 ans et 195 jours, Thierry Dusautoir a disputé ses dernières minutes comme joueur de rugby professionnel jeudi soir, avec les Barbarians sur la pelouse de la province irlandaise de l'Ulster (28-43). International à 80 reprises et capitaine le plus capé de l'histoire du XV de France (56 fois), le natif d'Abidjan a terminé en beauté avec un succès et une transformation réussie à deux minutes du terme (78e), après un essai de son désormais ancien coéquipier de Toulouse, Joe Tekori (77e). Le tout, sous les encouragements du Kingspan Stadium.

Comme ce fut le cas de nombreuses fois dans la carrière du meilleur joueur du monde 2011, il a été désigné "homme du match". L'histoire retiendra que le "Dark Destroyer" a fini sa belle aventure rugbystique aux côtés de son meilleur ami, Patricio Albacete. Le deuxième ligne argentin raccrochait aussi. Pour la petite histoire, sachez que les Baa-baas ont passé 6 essais au cours de la rencontre grâce à Flynn, Waisea (2), King (2), un essai de pénalité et Tekori. Et c'est donc Dusautoir qui a eu le privilège de clore la marque d'une transformation. Il nous manque déjà ce vendredi...