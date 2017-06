Michalak : "Les Français ? On aime râler, gratter les coins quand on fait des tours de terrain..."

Longtemps dans le coup, les Barbarians français se sont finalement inclinés vendredi face à l'Afrique du Sud A (36-28). S'il n'y avait aucun enjeu et que l'esprit baa-baas était bel et bien présent - "jouer libéré, un peu en amateur, comme on a appris à aimer ce jeu à l’origine" , dixit Michalak - certains joueurs n'ont pas manqué de mettre en avant le rythme imposé par les Emerging Springboks. "Ils sont habitués à un rythme qui est supérieur au Top 14, bien plus proche du niveau international" , lâche Michalak dans Midi Olympique.

Frédéric Michalak et Clément Poitrenaud (Barbarians) - juin 2017Icon Sport

Clément Poitrenaud, appelé en renfort au dernier moment, et qui a disputé 4 matches de Super Rugby cette saison avec les Sharks de Durban, confirme l'impression donnée par son ancien coéquipier à Toulouse. "C’est comme s’ils ne disputaient que quinze rencontres de Coupe d’Europe par saison, et rien d’autre. Il ne faut pas s’étonner que l’on souffre sur le plan du rythme" .

" Nous, quand on court on veut savoir pourquoi. Eux, ça ne leur vient jamais à l’esprit de demander, encore moins de tricher (Frédéric Michalak) "

Ce week-end, le rugby français a éprouvé les pires difficultés face à son homologue sud-africain. Outre la défaite des Barbarians, le XV de France a été corrigé par les Springboks (37-15) et l'équipe de France U20 s'est lourdement inclinée face à son homologue sud-africain pour la troisième place de la Coupe du monde (37-15). Le moment de penser autrement pour le rugby Hexagonal ? Frédéric Michalak, qui a joué avec la province des Sharks, pointe du doigt la mentalité. "Ce que j’aime, chez les Sud-Africains, c’est que leurs entraînements sont courts mais intenses. Tout est fait à 200 %. Nous, les Français, nous sommes différents. On aime râler, gratter les coins quand on fait des tours de terrain (…) Nous, quand on court on veut savoir pourquoi. Eux, ça ne leur vient jamais à l’esprit de demander, encore moins de tricher" .

Frédéric Michalak (Barbarians) face à l'Afrique du Sud - 16 juin 2017Icon Sport

L'intégralité de l'entretien croisé entre Frédéric Michalak et Clément Poitrenaud dans Midi Olympique est à retrouver en version numérique ici