AMATEUR - Première série : Un arbitre porte plainte après avoir reçu un coup de tête

Alors que le match entre Ciboure et Saint-Pierre-du-Mont venait de se terminer, l'entraîneur de Ciboure dont l'équipe a perdu 15-38 et va être reléguée en deuxième série, se serait dirigé vers l'arbitre du match et lui aurait assené un coup de tête dans la joue, nous rapporte le quotidien Sud-Ouest. L'altercation entre les deux hommes aurait éclaté sur le chemin du retour au vestiaire à la fin d'une rencontre agitée (deux cartons rouges, deux cartons jaunes et un blanc ont été distribués). Le club de Ciboure ne nie pas les faits mais tente d'expliquer le geste par le climat de "grande tension" qui a régné autour du match. "Il y a eu une bousculade après le coup de sifflet final, c’est vrai. Mais l’arbitre n’a pas été blessé" , a déclaré le président du club.

Des arguments qui ne semblent pas convaincre l'arbitre du match qui s'est vu diagnostiquer trois jours d'ITT (incapacité totale de travail) et qui a déposé plainte à la gendarmerie. Le comité Côte basque Landes a d'ores et déjà annoncé la tenue d'une "commission de discipline se réunira dans 10 à 15 jours pour étudier ce dossier" .