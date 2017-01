Yoann Huget est conscient de la concurrence à l'aile et se voit "dans la peau d’un suppléant"

Samedi 19 septembre 2015. Sur un appui, face à l’Italie (10-32) pour le premier match des Bleus à la Coupe du monde, Yoann Huget (29 ans, 8 essais en 42 sélections) se blesse gravement au genou droit. Un coup d’arrêt violent pour ce finisseur devenu incontournable durant le mandat de Philippe Saint-André. Eloigné des terrains pendant près d’un an, le trois-quarts toulousain a retrouvé le XV de France lors des tests de novembre en signant son retour par un essai, sur ses terres, à Toulouse, face au Samoa (52-8). "Cette tournée de novembre reste que du positif" , confie-t-il. "C’était beaucoup d’émotions, ça restera gravé. Pour moi, ça a été un déclic. On est toujours impatient. On aimerait que ça reprenne de suite. Mais il n’y a pas eu aucune frustration" .

Yoann Huget (XV de France) - 8 novembre 2016Icon Sport

Malgré ce retour au premier plan, l’ancien joueur d’Agen et de Bayonne n’avait pas été retenu par Guy Novès et son staff pour disputer les rencontres au sommet face à l’Australie puis la Nouvelle-Zélande. La faute à un manque de rythme et aux prestations saluées de Noa Naikataci à l’aile. "La concurrence est encore plus forte qu’auparavant" , souligne le natif de Pamiers. "Virimi (Vakatawa) fait de bons matches, Noa revient bien après une année post Coupe du monde un peu compliquée. Avant, c’était peut-être moi qui étais devant Noa, aujourd’hui c’est peut-être lui. Il faut que je sois patient, que je travaille pour le groupe. Ça peut aller très vite. L’équipe de France est un relais. Aujourd’hui, on est trois ailiers. Avec l’expérience, je sais que l’équipe qui démarre le Tournoi n’est pas forcément celle qui le termine" .

Six essais en six rencontres depuis le 11 décembre

Si Virimi Vakatawa semble indéboulonnable (5 essais en 8 sélections), Yoann Huget peut-il écarter Noa Naikataci de l’autre aile ? "J’ai quitté l’équipe de France en étant titulaire et je reviens dans la peau d’un suppléant" , glisse-t-il avec philosophie. "Mais j’ai pris ce rôle à cœur. Si je dois être dans le même rôle qu’au mois de novembre, il n’y a aucun souci. Je travaillerai pour le groupe. Mais aujourd’hui, j’ai faim de terrain, j’ai envie de prendre du plaisir. C’est ce qui m’anime au quotidien. J’ai retrouvé toutes mes aptitudes, j’enchaîne les matches… Je suis à 100% physiquement et dans l’envie" .

Vidéo - Huget : "Le titre ? Il y a l'Angleterre déjà" 01:15