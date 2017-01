XV DE FRANCE - Wesley Fofana (Clermont) forfait pour le Tournoi des 6 Nations !

Le Tournoi des 6 Nations 2017, Wesley Fofana n'y prendra pas part... Le centre de Clermont s'est gravement blessé ce samedi en Champions Cup face à Exeter (victoire de l'ASM 48-29). Le verdict médical est terrible avec une rupture du tendon d'Achille de la jambe gauche, comme l'a confirmé l'examen passé à la clinique de Beaumont. Le site du club auvergnat a d'ores et déjà annoncé une probable intervention chircugicale et une longue période d'indisponibilité de son trois-quarts centre.

Un énorme coup dur pour Clermont et pour le XV de France. Guy Novès avait notamment installé Wesley Fofana (29 ans, 44 sélections) aux côtés de Rémi Lamerat pour une paire de centres 100% clermontoise très performante en novembre dernier. Au staff tricolore de trouver une solution de remplacement mais c'est certain, les Bleus ont perdu l'un de leurs plus gros atouts pour le Tournoi...