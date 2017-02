XV de France : Pour Vahaamahina, la transformation ratée de Russell a servi de déclic aux Bleus

"En face des poteaux, franchement, c’était impossible de la rater" , sourit le deuxième ligne clermontois Sébastien Vahaamahina. "Être à égalité et avoir deux points de retard, ce n’est quand même pas pareil. Forcément, on se dit que quelque chose a peut-être tourné et qu’il y a un truc à faire" . Pour rappel, le score était alors de 16-16 et l’Écosse n’a plus rien marqué après ça.