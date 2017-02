XV de France - Philippe Saint-André s'en prend sérieusement aux instances du rugby français

L'ancien sélectionneur du XV de France, Philippe Saint-André, a tenu à tirer la sonnette d'alarme après la défaite du XV de France samedi en Irlande (19-9), la 8e déjà depuis la prise de fonction de Guy Novès. Mais PSA ne fustige pas les joueurs. Pour lui, le problème est tout autre. "C’est plus un problème de dix ans de mauvaise politique, dix ans où l’argent a été investi sur des joueurs étrangers, sur des joueurs en fin de carrière, on n’a pas investi sur la formation" , a-t-il lâché sur RMC.

Cyril Baille (XV de France) face à l'Irlande - 25 février 2017Icon Sport

" Maintenant, il va falloir des années pour revenir "

Novès avait pour optique d'insuffler un vent nouveau en intégrant des jeunes. Un an après, certains n'ont pas convaincu, d'autres ont totalement disparu de la circulation. PSA, lui, tacle les instances du rugby français. "Nos jeunes joueurs, nos jeunes Français n’ont pas joué. Et là, on paie dix ans d’une politique qui était complètement à l’opposé du rugby de haute performance pour l’équipe de France. Il n’y a pas que la Fédération, c’est la Ligue, avec la Fédé, on a été content pendant dix ans d’avoir des titres de champion de France, mais avec souvent deux Français titulaires - à part le Stade Français, l’année où ils ont eu leur titre (2015) -, sinon c’était des titres mais c’était plus des équipes de l’hémisphère sud que des équipes françaises" .