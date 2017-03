XV DE FRANCE - Les Bleus au soutien des contrats fédéraux

"On entame les discussions…" Avec son sourire malicieux, Baptiste Serin résume assez bien la situation. Mesure phare de Bernard Laporte durant sa campagne à la Présidence de la Fédération Française de Rugby, la mise en place des contrats fédéraux pour les joueurs du XV de France a été véritablement lancée dimanche dernier à l’issue de la défaite des Bleus à Dublin (19-9).

Avec quarante joueurs sous contrat avec la FFR pour une période de six mois, l’ancien manager du RCT a adressé un message fort aux clubs du Top 14. Mais à ce jour, les Bleus ont-il paraphé quelque chose de concret ? Sur le plateau de Stade 2, Bernard Laporte avait indiqué que les joueurs avaient signé un engagement. Qu’en est-il ? "Comme chaque début de Tournoi, on a signé une Charte" , explique le deuxième ligne Yoann Maestri. "Elle permet à l’équipe de France de pouvoir utiliser notre image dans le cadre des différents contrats signés avec les partenaires de la FFR. Mais honnêtement pour le reste, y’a pas de dossier. Rien est conclu. C’est trop tôt pour en parler" .

Vidéo - Maestri : "Le rugby français a besoin de réformes" 00:56

Vous l’aurez compris, le dossier des contrats fédéraux en est à ses balbutiements. A ce jour, la convention signée à l’été 2016 sous la Présidence de Pierre Camou a permis d’étendre à quatre mois le temps passé en Bleu par les internationaux (en 3 périodes : en novembre, de mi-janvier à mi-mars, et en juin). Il s’agirait donc d’élargir cette mise à disposition.

Maestri : "On se sent en porte-à-faux..."

L’intersaison serait la nouvelle fenêtre concernée pour optimiser la récupération et la préparation des Internationaux. La mesure coûterait 12 millions d’euros par saison sous-entendant que les subsides versés à la Ligue national de rugby (LNR) pourraient être réduits à leur plus strict minimum. "C’est de bon augure" , confie Baptiste Serin. "Il faut que la Fédé discute avec les clubs pour trouver des solutions pour que ça n’handicape pas les clubs d’un côté et que ça renforce l’équipe de France de l’autre. Mais posez la question à Yohann Maestri, il est plus calé sur ça que moi (sourires)" .

Vidéo - Serin : "Le contrat fédéral, peut-être la solution" 01:11

Justement, qu’en pense le vice capitaine du XV de France et deuxième ligne du Stade toulousain alors que son Président de club, René Bouscatel, semble fermement opposé à cette mesure ? Dans ce débat qui s’annonce tendu, les joueurs ont-ils le sentiment d’être pris en otage entre leur club et le XV de France ? "On se sent en porte-à-faux quand il y a un tas d’informations qui sortent plus ou moins vraies ou erronées" , souligne Maestri. "Mais une fois que la vérité est là et que le débat est calme et structuré, tout se passe très bien comme c’est le cas actuellement. On reste lucides. Mais on voit que ce qui se fait à l’étranger fonctionne très bien. Ce serait important et intelligent de s’y pencher. Le rugby français a besoin de réformes" .

Si tous les joueurs qui disputent actuellement le Tournoi des 6 Nations n’ont pas la garantie de signer un contrat fédéral - à l’image du Briviste Julien Le Devedec qui "espère qu’on (lui) en proposera un, tout le monde peut y être gagnant, même les clubs. On soutien ce projet" - d’autres, comme les plus jeunes, essayent de ne pas se laisser perturber par cette nouvelle donne.

Vidéo - Le Devedec : "Le contrat fédéral ne peut être que bénéfique" 00:41