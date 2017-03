XV de France - Le nouveau maillot des Bleus avec le logo Altrad

C’est une première ! "Une journée importante, un élément extrêmement important pour la candidature de la France" , dixit Claude Atcher, Directeur de Paris 2023. Le Groupe Altrad, société de matériel pour le BTP et l'industrie, acteur majeur de la vie économique française présent dans 120 pays, constituera une vitrine majeure pour porter les atouts de la candidature française dans le monde entier. Le logo du Groupe Altrad va donc figurer sur le maillot du XV de France qui était la dernière des grandes nations du rugby à ne pas bénéficier d'un sponsor privé, hors équipementier.

" C’est un moment d’émotion. Je suis de ceux qui s’identifient à de grandes choses (Mohed Altrad) "

Si certains observateurs ont souligné le risque d’un conflit d’intérêt entre un Président d’un club de Top 14 et la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte a coupé court à toutes polémiques. Où serait le conflit d’intérêt ?, a coupé le Président de la FFR. "Il faut qu’on me l’explique. Si je devais faire un conflit d’intérêt, il y a des clubs que j’aime plus que d’autres (Toulon, ndlr). Et je vois qu’il ne se porte pas mieux pour le moment (sourires). J’ai découvert un homme de valeur, talentueux, passionné par le rugby. Je suis admiratif des gens qui réussissent dans la vie. Je suis très fier de l’avoir à nos côtés. C’est un Président qui prône l’intérêt général du rugby. A travers cet acte, il montre qu’il traduit ses paroles par des actes" .

Bernard Laporte et Mohed AltradAFP

Désigné meilleur entrepreneur du monde en 2015, Mohed Altrad a justifié son engagement en paraphant le contrat sous les yeux des caméras. "Vous connaissez mon histoire. C’est un moment d’émotions" , nous a confié le Président du MHR. "Je suis de ceux qui s’identifient à de grandes choses de part mes origines, à ce que la France m’a donné, tout. C’est la France qui m’a fabriqué. Je considère qu’on a une cause noble : bâtir une équipe nationale forte ! C’est cette cause là qui m’intéresse. J’ai un rôle de faire partie des gens qui vont porter le drapeau français avec leurs moyens. La cause du rugby français fait partie de mes ambitions, en tant que soldat" .

" Mohed Altrad est un Président qui prône l’intérêt général du rugby (Bernard Laporte) "

Le montant de ce partenariat n’a pas été révélé par les différents acteurs du dossier. Le maillot floqué au nom du groupe Altrad sera arboré lors du prochain match du Tournoi des VI nations, que le XV de France dispute à Rome, face à l'Italie, ce samedi. Ce soutien devrait s’orchestrer jusqu’au 15 novembre, date à laquelle sera révélé le nom du pays hôte de la Coupe du monde 2023. Au delà de 2017, Mohed Altrad n’a pas caché son intérêt pour apparaître sur le maillot de l’équipe de France. A noter par ailleurs que le Président de la République, François Hollande, sera ce mardi soir au CNR de Marcoussis pour un dîner où il remettra une lettre de soutien à la Fédération Française de Rugby.