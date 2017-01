XV de France - Guy Novès remonté contre le Racing 92 !

L’hécatombe se poursuit au CNR de Marcoussis et elle s’abat tout particulièrement sur les joueurs du Racing 92. Après les forfaits du pilier Eddy Ben Arous (mollet) et du trois-quarts centre Henry Chavancy (cervicales), un troisième joueur du Racing 92 a quitté le CNR de Marcoussis dès ce mardi après-midi : Camille Chat. Dans la matinée, le talonneur international (7 sélections) a été ménagé par le staff du XV de France pour observer des examens médicaux complémentaires. Touché au biceps (suspicion de déchirure), samedi en Coupe d’Europe face au Munster (22-10), le joueur Ciel et Blanc a donc renoncé pour la suite du stage.

Camille Chat avec les Bleus lors du dernier Tournoi des 6 NationsIcon Sport

" Demander à ses joueurs de jouer la totalité du match au détriment de la sélection… Ça m’embête un peu (Guy Novès) "

Le sélectionneur du XV de France n’a pas masqué son mécontentement dans la mesure où ces blessures ont été contractées dans un match, face au Munster, où le club de Colombes n’avait aucune chance de qualification pour les quarts de finale de la Champions Cup. "Chaque joueur fait preuve de chance ou de malchance mais c’est vrai que quand on met des joueurs sur un terrain dans un match où il n’y a pas d’enjeux, que tous ces joueurs se blessent et que malgré ces blessures on les maintient sur le terrain, c’est un peu dommage de les priver de sélection" , a ainsi commenté Guy Novès, visiblement irrité par le management du staff du Racing 92 lors de cette rencontre.

Tolofua pour remplacer Chat

Dans les faits, Camille Chat, Maxime Machenaud et Henry Chavancy ont en effet disputé l’intégralité de la rencontre contre les Munstermen. Eddy Ben Arous, lui, a été remplacé à la 55e minute de jeu par Julien Brugnaut. "Les voir tout le match dans ces conditions, ça m’embête pour eux" , a poursuivi le sélectionneur des Bleus. "C’est normal qu’ils représentent leur club mais qu’ils jouent l’honneur de leur club dans une compétition où il n’y a plus rien à gagner, la veille du Tournoi, c’est presque dommage. Je ne dirai pas que c’est anormal parce que je respecte l’avis des entraîneurs comme on devait respecter mon avis à l’époque mais c’est un peu dommage finalement de demander à ces joueurs-là de jouer la totalité du match au détriment de la sélection. Ça m’embête un peu…"

Christopher Tolofua (Toulouse) face au Stade français - 8 janvier 2017AFP

Avec le forfait de Camille Chat, Guy Novès a décidé d'appeler un nouveau talonneur. Comme nous vous l'avions annoncé, il s'agit du Toulousain Christopher Tolofua (23 ans, 4 sélections).