XV DE FRANCE - Guy Novès laisse la porte ouverte à Mathieu Bastareaud

Et si Mathieu Bastareaud obtenait sa 40e sélection en équipe de France, le 4 février prochain contre l'Angleterre en ouverture du Tournoi des 6 nations ? C'est une éventualité que le centre du RC Toulon peut désormais envisager après avoir séduit Guy Novès lors de la victoire de son club dimanche contre le Racing 92 (17-11).

Tranchant et toujours aussi puissant, la performance de l'ex-Parisien a intéressé le sélectionneur national. "Quand on le voit faire des matches comme celui-ci, bousculant tout sur son passage, on ne peut qu’être impressionné. La porte n’est pas et ne sera jamais fermée à Mathieu Bastareaud, ni à personne" , a déclaré l'ancien entraineur du Stade toulousain dans Sud-Ouest.

Guy Novès (XV de France)AFP

Duel à l'horizon

Alors que le profil de Mathieu Bastareaud semblait à des années-lumière de celui recherché par le staff des Bleus, sa régularité et son sérieux sont en passe de faire pencher la balance de son côté. "Mathieu brille avec son club, c’est ce que je demande toujours aux joueurs en préalable à toute réflexion. Il est sur la très très bonne voie. Il doit rééditer ce genre de performance, rester fort dans son point fort et continuer de progresser sur d’autres" , a complété Guy Novès à son sujet.

Mathieu Bastareaud (Toulon) célèbre son essai contre Grenoble - 29 octobre 2016AFP