XV de France - Bernard Le Roux : "Je préfère un bon tampon que de marquer un essai"

A priori , il s'agissait d'un secteur où l'équipe de France semblait pourvue et les choix plus ou moins définis. Mais avec les blessures de Loann Goujon et de Damien Chouly, les cartes semblent devoir être redistribuées en troisième ligne. Appelé dimanche soir, le Toulonnais Charles Ollivon est de retour (blessé depuis le 1er janvier, il a joué une vingtaine de minutes ce week-end), alors que Raphaël Lakafia vient suppléer Chouly.

Si Picamoles et Gourdon ont des chances de fouler la pelouse de l'Aviva Stadium, il reste une place à prendre. Alors que le staff privilégie des profils de numéro 8, la situation pourrait cependant profiter à un revenant : Bernard Le Roux. "Ça fait un moment que je n'ai pas joué en équipe de France, mon dernier match remonte à un an mais je suis prêt" , admet le joueur du Racing 92.

Bernard Le Roux (XV de France) - 21 février 2017AFP

L'atout de la polyvalence ?

Écarté des terrains durant de longues semaine en raison d'une "déchirure à la cuisse de 27 cm" , le Sud-Africain d'origine a retrouvé ses moyens. "Je me sens très bien, physiquement en forme. J'ai enchaîné deux bons matches après trois mois de blessure. Je suis heureux d'être en équipe de France" . Son profil de flanker l'aidera-t-il face à la concurrence ? "Je reste dans mon secteur et avec ma façon de jouer. Mon premier atout reste la défense, après j'essaie d'apporter des possibilités différentes dans le jeu offensif" , plaide-t-il.

Sa polyvalence de deuxième ou troisième ligne pourrait également l'aider à intégrer au moins le groupe en prévision du déplacement en Irlande. Au moins sur le banc. "Je préfère jouer en troisième ligne, mais pour l'équipe de France je peux jouer partout, même pilier s'il le faut" , sourit Le Roux. Et de poursuivre plus sérieusement : "Je me trouve plus confortable en troisième ligne. Le staff me voit plus en troisième ligne mais je peux aussi tourner en deuxième au besoin pendant le match ou en étant sur le banc" .

Bernard Le Roux et Djibril Camara (XV de France) - 8 mars 2016Icon Sport

Le Roux : "J'ai envie d'être plus complet"

Face à une équipe d'Irlande, et particulièrement sa troisième ligne avec notamment un CJ Stander qui marche sur l'eau depuis de le début du Tournoi, le Roux s'attend à "du très costaud" . L'occasion pour lui durant cette semaine de stage de faire valoir ses qualités. "J'aime la défense. J'aime quand c'est dur, aller dans les rucks. Moi je préfère un bon tampon que de marquer un essai" , assume-t-il.

Pour autant, le joueur du Racing 92 est prêt à se mettre dans le moule du jeu prôné par Novès. J'aime le nouveau style de jeu de l'équipe de France depuis que Guy est là. Je me trouve très bien dedans. Je sais que je dois apporter plus sur le plan offensif, je travaille sur tous les secteurs d'attaque, j'ai envie d'être plus complet, confesse-t-il. Reste à savoir si la semaine de stage aura convaincu le staff d'aligner Le Roux en terre irlandaise.