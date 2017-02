XV de France : Baptiste Serin titulaire pour le Crunch, Mathieu Bastareaud pas dans le groupe

C'était l'une des principales interrogations autour de la composition du XV de France qui allait affronter l'Angleterre samedi (17h50) lors de son entrée dans le Tournoi des 6 nations. Et finalement, le staff des Bleus a tranché : Baptiste Serin (22 ans, 5 sélections) aura les clés du camion pour le Crunch. Très convaincant lors de la tournée de juin en Argentine et lors de chacune de ses rentrées en novembre, le Bordelo-Béglais a été préféré au Racingman Maxime Machenaud.

Pour le reste de l'équipe, Guy Novès et son staff ont décidé de privilégier la continuité. C'est donc fort logiquement que le Clermontois Camille Lopez a été titularisé à l'ouverture. Après la blessure de Wesley Fofana, c'est le Toulousain Gaël Fickou qui aura la lourde tâche de le remplacer aux côtés de Rémi Lamerat. Troisième choix en novembre, Fickou a été préféré à Mathieu Bastareaud, tout juste rappelé en Bleu.

Mathieu Bastareaud (XV de France) - janvier 2017Icon Sport

Bastareaud partait de trop loin

Le Toulonnais ne fait d'ailleurs pas partie des 23 puisque les coaches français ont décidé d'aligner 5 avants pour 3 trois-quarts dont un ailier (Huget) et deux joueurs de charnière (Machenaud, Doussain). Un nouveau épisode de son aventure contrariée avec l'équipe nationale. Au niveau du triangle arrière, Scott Spedding, Noa Nakaitaci et Virimi Vakatawa conservent la confiance de Novès et ses adjoints.

Devant, on notera aussi les titularisations de Cyril Baille au poste de pilier gauche et de Damien Chouly en troisième ligne aile. Au total, ce sont 6 Clermontois qui seront présents dans le XV de départ de l'équipe tricolore. Et sur le banc, le jeune Arthur Iturria (22 ans) devrait, lui, connaître sa première cape internationale lors du Crunch.

Le XV de départ : Spedding ; Nakaitaci, Fickou, Lamerat, Vakatawa ; (o) Lopez, (m) Serin ; Gourdon, Picamoles, Chouly ; Maestri, Vahaamahina ; Atonio, Guirado (cap), Baille.

Remplaçants : Maynadier, Chiocci, Slimani, Iturria, Goujon, Machenaud, Huget, Doussain.