XV DE FRANCE - Après 8 semaines de vie commune, les Bleus ont-ils progressé ? Réponse samedi...

Il est encore tôt pour tirer un bilan du Tournoi des 6 Nations. Après tout, une deuxième ou une cinquième place, en fonction du résultat de samedi face au pays de Galles, changerait sérieusement l’appréciation générale du XV de France. "Une fois que le Tournoi est terminé, on fait un bilan mais au quotidien, on est plus dans le détail, dans le travail, comment faire pour rivaliser avec l’adversaire du moment" , explique Guy Novès.

"L’intérêt, c’est surtout de se rendre compte que cette équipe de France est en train de jouer quelque chose. On peut finir deuxième, ce qui prouve bien qu’on est très proches de nos adversaires. On a un an et demi de vie avec des résultats modestes, quelques fois bons ou mauvais. Mais encore une fois, l’équipe de France n’est pas si loin que ça" .

" Les Gallois ont étouffé leurs adversaires. Je ne veux pas mourir étouffé comme ça (Novès) "

C’est vrai que le XV de France a été tout proche de renverser l’Angleterre à Twickenham (16-19) et que sa défaite en Irlande (19-9) est loin d’être infamante. Reste, donc, ce dernier match contre les Gallois, dont l’intensité des rencontres donne souvent le vertige. "Ils ont la capacité physique et mentale pour étouffer leurs adversaires" , prévient le sélectionneur.

Guy Novès entouré de Yannick Bru et Jeff Dubois - mars 2017AFP

"Ça a marché devant l’Irlande, qui a un rugby pragmatique. Ça démontre la qualité défensive des Gallois qui, on l’a vu l’année dernière, est d’un très très haut niveau. Je ne vais pas vous dire qu’on est avertis. Ce que j’attends, c’est qu’on pose des problèmes aux Gallois. Ils ont étouffé leurs adversaires. Je ne veux pas mourir étouffer comme ça. Ce que j’attends, c’est être fier d’être Français" .

Entre le CNR de Marcoussis et cette semaine passée sous le soleil de Nice, les Bleus, couvés par la Convention LNR/FFR, n’ont jamais bénéficié de telles conditions de travail. Pourtant, le contenu des matches, souvent parsemé d’approximations, de "fautes impardonnables" ou d’indiscipline ne met pas en évidence ces heures à répéter les gammes.

Aux joueurs de montrer leurs progrès

De quoi s’interroger sur les réels progrès de cette équipe. "On y arrive ou pas... Pour ma part, ça ne changera rien à mon comportement et à ma vision des choses" , lance Guy Novès. "Je ne sauterai pas au plafond si on y arrive et je ne m’enterrerais pas, je ne me jetterais pas du troisième étage si on n’y arrive pas. Mais oui, il y a des progrès, le fait de travailler dans la continuité. En voyant les joueurs au quotidien, dans le travail, à l’entraînement, certaines situations sont de mieux en mieux comprises. On connaît notre cahier des charges. On sait où on veut aller. Mais les gens veulent toujours plus. En France, ça paraît presque logique d’être insatiable" .

Guy Novès - 16 mars 2017AFP