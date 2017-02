VIDEO - Tournoi des 6 Nations : Le doublé de Keith Earls face à l'Italie

Forcément, on retiendra surtout les énormes performance de CJ Stander et Craig Gilroy - auteurs d'un triplé chacun - ce samedi à Rome lors de la victoire écrasante de l'Irlande en Italie (10-63). Mais Keith Earls s'est également illustré avec un doublé qui a lancé les Irlandais. Déjà les 2e et 3e réalisations du joueur du Munster dans ce Tournoi.