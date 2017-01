VIDEO - Les jeunes de Courbevoie n'en croyaient pas leurs yeux : ils ont reçu la visite des Bleus

Mercredi, c'est la journée des enfants. Et le XV de France a respecté cette coutume en rendant visite aux jeunes joueurs du club de Courbevoie (92). Une bonne surprise pour des joueurs âgés de 8 à 14 ans, heureux de rencontrer leurs idoles. Les Tricolores de Guy Novès ont également donné quelques précieux conseils à leurs cadets et ont pris part à leur entraînement. De quoi faire le plein de bonne énergie avant le début du Tournoi et surtout laisser un souvenir impérissable dans les têtes de ces rugbymen en herbe.

Pour voir la version longue de cette visite surprise :