Vidéo - L'essai de Gaël Fickou (XV de France) face à l'Italie

Depuis ses 22m, Dulin décidait de relancer et les Bleus se lançaient dans une action d'envergure avec notamment Lamerat et Vakatawa. Guirado, lui, était stoppé à 30m de l'en-but italien. Après une bonne esquive de Lopez, Fickou était servi. Le centre toulousain effectuait une magnifique feinte vers l'extérieur pour se jouer de la défense italienne et filer entre les poteaux. Un magnifique essai du XV de France.