VIDEO - Galles - Angleterre : La superbe combinaison galloise a envoyé Liam Williams à l'essai

À Cardiff ce samedi, on a assisté à un véritable match d'hommes entre le pays de Galles et l'Angleterre. Ce qui n'a pas empêché les Gallois de briller offensivement. À l'image de cette superbe combinaison entre Rhys Webb, Scott Williams et Liam Williams. L'ailier du XV du Chardon a fini le travail pour mettre les siens devant à la pause.