VIDEO, 6 NATIONS - Et tout Murrayfield a entonné le "Flower of Scotland" a cappella...

Ce "Flower of Scotland", c'est vraiment quelque chose. L'hymne écossais nous a encore donné des frissons samedi. Dans un Murrayfield gonflé à bloc, c'est tout un peuple qui a chanté en coeur, a cappella, après l'arrêt des cornemuses (à partir 1'32). Un moment de communion fantastique entre les joueurs et leurs supporters. Comment ne pas se sentir pousser des ailes ? 80 minutes plus tard, le XV du Chardon a battu de justesse l'Irlande (27-22).