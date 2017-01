Tous les records du Tournoi des 6 nations à battre avec les Grands Chelems, Wilkinson, O'Gara...

Samedi, le Tournoi des 6 nations version 2017 démarre avec notamment Ecosse-Irlande (15h25) et un bouillant Angleterre-France (17h50). Les Anglais, tenants du titre et invaincus en 2016, font bien évidemment figure de favoris. Français et Irlandais entendent bien jouer les trouble-fêtes. En attendant le coup d'envoi des rencontres ce week-end, voici les records à battre.

L'Angleterre, reine des Grands Chelems

En remportant le Grand Chelem l'an passé, l'Angleterre a confirmé sa première place dans la catégorie. Avec 13 Grands Chelems au compteur, elle devant le pays de Galles et la France. L'Italie, elle, n'y est jamais parvenue. A noter que cela fait 27 ans que l'Ecosse espère toujours réaliser cet exploit et remporter tous ses matches lors d'une même édition.

13 - Angleterre (1913, 1914, 1921, 1923, 1924, 1928, 1957, 1980, 1991, 1992, 1995, 2003, 2016)

11 - Pays de Galles (1908, 1909, 1911, 1950, 1952, 1971, 1976, 1978, 2005, 2008, 2012)

9 - France (1968, 1977, 1981, 1987, 1997, 1998, 2002, 2004, 2010)

3 - Ecosse (1925, 1984, 1990)

2 - Irlande (1948, 2009)

0 - Italie (admise en 2000)

L'Angleterre a réalisé son 13e Grand Chelem - 19 mars 2016Icon Sport

Le pays de Galles dépassé au nombre de victoires

Alors qu'il était premier ex aequo, le pays de Galles est finalement devancé au classement des victoires dans le Tournoi après le titre décroché en 2016 par l'Angleterre. La France figure sur le podium mais a une certaine distance. L'Ecosse et l'Italie sont les deux seules nations à ne pas avoir remporté le Tournoi à 6 nations.

27 - Angleterre (2016)

26 - pays de Galles (2013)

17 - France (2010)

14 - Ecosse (1999)

13 - Irlande (2015)

0 - Italie

Sam Warburton - Galles - 2013Icon Sport

2001, une sacrée édition

5 matches et 229 points marqués : voici le performance établie par l'Angleterre sur une édition. Soit la bagatelle de 46 points en moyenne par match. Fort. Bon, il faut bien reconnaître que la victoire de l'Italie y contribue largement avec un fameux 80-23, rencontre compilant de nombreux records.

Plus grand nombre de points marqués en une édition: 229 (Angleterre, 2001)

Plus grand nombre d'essais marqués en une édition: 29 (Angleterre, 2001)

Plus grand nombre de points encaissés en une édition: 228 (Italie, 2000)

Plus grand nombre d'essais encaissés en une édition: 29 (Italie, 2016)

Plus large victoire: +57 (Angleterre-Italie: 80-23, 2001)

Plus grand nombre de points marqués en un match: 80 (Angleterre-Italie: 80-23, 2001)

Plus grand nombre d'essais marqués en un match: 12 (Ecosse-pays de Galles, 1887, et Angleterre-France, 2015)

Jonny Wilkinson et Jason Robinson en 2001AFP

O'Gara et O'Driscoll au sommet

Vous vous demandez quel est le meilleur marqueur de l'histoire du Tournoi des 6 nations ? Le meilleur réalisateur ? Pour cela, jetez un petit coup d'oeil sur l'Irlande. Ronan O'Gara est toujours n°1 du classement des meilleurs réalisateurs et sa marque n'est pas prête de tomber. Brian O'Driscoll, détient deux magnifiques records. Tout comme Jonny Wilkinson. Bref, que des légendes...

Plus grand nombre de points marqués dans le Tournoi: 557 (Ronan O'Gara/IRL)

Plus grand nombre de matches disputés dans le Tournoi: 65 (Brian O'Driscoll/IRL)

Plus grand nombre d'essais marqués dans le Tournoi: 26 (Brian O'Driscoll/IRL)

Plus grand nombre d'essais en un match: 5 (George Lindsay/ECO, Ecosse-pays de Galles, 1887)

Plus grand nombre de points en un match: 35 (Jonny Wilkinson/ANG, Angleterre-Italie: 80-23, 2001)

Plus grand nombre d'essais en une édition: 8 (Cyril Lowe/ANG, 1914 et Ian Smith/ECO, 1925)

Plus grand nombre de points en une édition: 89 (Jonny Wilkinson/ANG, 2001)

Plus jeune marqueur d'essais: Francis Hewitt (IRL) à 17 ans et 157 jours (pays de Galles-Irlande, 1924)

Plus vieux marqueur d'essais: Jim Aitkin (ECO) à 36 ans et 60 jours (pays de Galles-Ecosse, 1984)