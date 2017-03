TOURNOI DES 6 NATIONS - XV de France : François Trinh-Duc et Jonathan Danty rejoignent les Bleus

13 noms. Voilà ce qu'on attendait pour connaître le groupe complet qui préparera à partir de lundi le déplacement de samedi en Italie pour la 4e journée du Tournoi des 6 Nations. Pour rappel, 19 Bleus étaient restés à Marcoussis depuis jeudi, exemptés de Top 14. Guy Novès l'avait annoncé : il dévoilerait le reste de la liste à l'issue de cette 19e journée de championnat.

C'est chose faite. Et les deux informations principales à retenir sont les retours en équipe de France de François Trinh-Duc et Jonathan Danty. L'ouvreur toulonnais, qui s'était fracturé un avant-bras lors la première rencontre de la tournée de novembre face aux Samoa, était de retour ce week-end avec le RCT (au centre), après plus de trois mois d'absence.

François Trinh-Duc (XV de France) s'est blessé face aux Samoa - 12 novembre 2016Icon Sport

Avec Chiocci et Sanconnie mais sans Doussain et Lakafia

Le trois-quarts centre parisien, titulaire face à l'UBB ce dimanche en championnat, profite lui du forfait de Mathieu Bastareaud pour faire le nombre derrière Rémi Lamerat, Gaël Fickou et Henry Chavancy. Danty n'avait plus été convoqué en sélection depuis la tournée de juin dernier en Argentine. À noter : deux autres changements par rapport au groupe qui avait préparé le voyage en Irlande avec les retours de Xavier Chiocci et Fabien Sanconnie. Jean-Marc Doussain et Raphaël Lakafia, eux, n'ont pas été rappelés.

Le groupe de 32 pour l'Italie

Avants : Atonio (La Rochelle), Baille (Toulouse), Ben Arous (Racing 92), Boughanmi (La Rochelle), Chat (Racing 92), Chiocci (Toulon), Gourdon (La Rochelle), Guirado (Toulon), Jedrasiak (Clermont), Le Devedec (Brive), Le Roux (Racing 92), Maestri (Toulouse), Ollivon (Toulon), Picamoles (Northampton), Sanconnie (Brive), Slimani (Stade français), Tolofua (Toulouse), Vahaamahina (Clermont).

Trois-quarts : Camara (Stade français), Chavancy (Racing 92), Danty (Stade français), Dulin (Racing 92), Fickou (Toulouse), Huget (Toulouse), Lamerat (Clermont), Lopez (Clermont), Machenaud (Racing 92), Nakaitaci (Clermont), Serin (UBB), Spedding (Clermont), Trinh-Duc (Toulon), Vakatawa (FFR).