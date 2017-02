TOURNOI DES 6 NATIONS - XV de France : Yoann Huget, retour de flamme ?

Il aura donc fallu que Virimi Vakatawa passe au travers contre l'Écosse le 12 février (22-16) pour qu'Huget réapparaisse dans le XV de départ des Bleus, annoncé jeudi par Guy Novès. Le sélectionneur s'est en effet montré clair, après la conférence de presse, au micro des radios quelques minutes plus tard : il aurait de toutes façons débuté à Dublin même sans la blessure de Vakatawa.

"C'est un projet qu'on avait en tête avec "Jeff" (Jean-Frédéric) Dubois (entraîneur des arrières) : compte tenu du match très moyen de "Viri" contre l'Écosse, alors qu'il a été excellent toute la saison dernière je le rappelle, il était logique de récompenser Yoann à son tour" , a ainsi expliqué le sélectionneur. La dernière fois qu'il a démarré en Bleu, c'était en ouverture des tests de novembre face aux Samoa (52-8).

Un bon souvenir car il avait revêtu le maillot frappé du Coq pour la première fois depuis sa grave blessure à un genou mi-septembre 2015, en ouverture de la Coupe du monde. Qui plus est "devant sa famille, ses proches" : "Revenir en équipe de France chez soi, c'est beaucoup d'émotion, c'est quelque chose qui restera gravé" expliquait-il avant le premier match du Tournoi contre l'Angleterre.

L'explosion de joie de Yoann Huget (France) après son essai contre les Samoa - 12 novembre 2016AFP

Sa prestation, malgré un essai sur une offrande de Wesley Fofana, l'a en revanche laissé sur sa faim puisqu'il s'était montré à court de forme avec seulement sept matches dans les jambes depuis sa blessure. Frustrant, même s'il s'est réjoui d'avoir pu se "réimprégner du système de jeu" . "On est impatient, on aimerait que ça paye de suite quand on reprend. Mais forcément non : il faut être patient, attendre" , avait-il ainsi expliqué.

"Il voulait faire beaucoup de choses mais il voulait aller trop vite" , avait abondé mi-janvier Maxime Médard, son coéquipier au Stade toulousain.

Novès a du mal à juger son niveau

En Bleu, Huget (29 ans, 44 sélections) a d'abord patienté en tribunes lors des deux rendez-vous suivants de l'automne, évincé au profit de Noa Nakaitaci. Puis sur le banc lors des deux premiers matches du Tournoi, rentrant en jeu à chaque fois pour apporter son écot. Ce qu'il a fait avec brio face aux Écossais, volant des mains de Stuart Hogg une précieuse munition du XV du Chardon en fin de match.

Yoann Huget (XV de France) - 12 février 2017Icon Sport

Huget semble donc en passe de retrouver le punch qui avait fait de lui un titulaire indiscutable sous les ordres de Philippe Saint-André. Ses statistiques avec Toulouse en attestent : 6 essais inscrits en 7 rencontres depuis le test face au Samoa alors qu'il n'en avait marqué aucun en autant de matches avant. A confirmer désormais avec le XV de France afin de lever les interrogations - du moins publiques - de Novès, qui l'a eu sous ses ordres dans la Ville rose. "Revient-il à son meilleur niveau ? Je n'en sais rien" , a répondu le sélectionneur. "J'ai du mal à évaluer le niveau qu'il avait à la Coupe du monde, celui qu'il a aujourd'hui" .