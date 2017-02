TOURNOI DES 6 NATIONS - XV de France : Rémi Lamerat - Gaël Fickou, au centre de l'étau

C'était l'une des principales satisfactions des tests de novembre : après des années de recherches et d'instabilité, les Bleus s'étaient enfin trouvé une paire de centres efficace, complémentaire et qui commençait à acquérir de plus en en plus d'automatismes. Mais la rupture du tendon d'Achille gauche de Wesley Fofana juste avant le Tournoi a stoppé net cet élan, et laissé Lamerat (27 ans, 12 sélections) orphelin de son coéquipier en Bleu et à Clermont.

Associé samedi à Fickou (22 ans, 25 sélections), il n'a pas connu le rayonnement de novembre, faisant moins de différences en attaque (un seul franchissement), et il a gâché un essai tout fait, préférant tenter une feinte que remiser intérieur pour Noa Nakaitaci. En défense, il a concédé trois pénalités, dont celle qui a permis aux Anglais de passer devant en début de seconde période (12-9).

Rémi Lamerat (XV de France) face à l'Angleterre - 4 février 2017Icon Sport

Cette prestation offensive en deçà de ses dernières sorties ne s'explique pas principalement par l'absence de Fofana, d'après l'ancien trois-quarts international Thomas Lombard. "Il a beaucoup ferraillé dans les rucks, en défense, et du coup il y a peut-être laissé de l'énergie et un peu de clairvoyance. Mais c'est aussi à mettre sur le dos du contexte" , a-t-il ainsi commenté.

Par contexte, comprendre l'agressivité de la défense anglaise, qui montait davantage que celles des Australiens et des Néo-Zélandais en novembre, plus en contrôle. "La défense anglaise a été très agressive, on n'a pas pu mettre beaucoup de vitesse, on a joué souvent sur le fil du rasoir" , ajoute Lombard.

Rémi Lamerat - XV de FranceIcon Sport

Fickou moins réactif

Elle a aussi muselé Fickou (aucun franchissement) qui, avec le forfait de Fofana pour l'ensemble du Tournoi, a l'occasion de franchir le palier espéré mais s'est peut-être montré un poil timoré samedi. "Si on se base purement sur sa performance, il est à la moyenne, il n'a pas marqué ni perdu beaucoup de points" estime Lombard.

"Après, si on regarde le contexte du match, ça limite les critiques qu'on peut éventuellement lui faire. Et on peut avoir le même raisonnement pour les deux ailiers (Nakaitaci et Vakatawa, ndlr). C'était un match où il était difficile de se mettre en avant pour les arrières" , développe l'ancien international (12 sélections).

Gaël Fickou (XV de France)Icon Sport

La physionomie du match, avec dixit Lombard "une seconde période, où souvent il y a plus d'espaces" pendant laquelle l'Angleterre a monopolisé le ballon l'essentiel du temps, n'a pas non plus servi Lamerat et Fickou. Reste que sur les phases d'attaque françaises "on ne les a pas trop vus" . "On a plus l'habitude de les voir s'exprimer davantage sur la distribution, avec davantage de fluidité" , souligne Lombard.