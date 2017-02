TOURNOI DES 6 NATIONS - XV de France : Pour préparer l'Irlande, les Bleus ont changé leurs habitudes

Le soleil qui baigne le stade, de simples t-shirts sur le dos, des sourires... le XV de France savoure son stage d'une semaine à Nice. Le groupe est arrivé jeudi soir dans la Baie des Anges et a pris possession des terrains vendredi, avec un entrainement ouvert au public devant plus de 2 000 supporters. Forcément rafraîchissant. "Ça nous fait du bien de sortir de Marcoussis, de ce que l'on a l'habitude de voir... Et de s’entraîner avec le beau temps !" , savoure Rabah Slimani.

"Cela nous apporte beaucoup de choses, on va à la rencontre des supporters... même si Marcoussis est un peu plus fermé, on reste cependant dans le même état d'esprit avec l'envie de victoire et de bien faire en travaillant sérieusement" , rassure de son côté Paul Jedrasiak. Mais si on peut allier l'utile à l'agréable...

Guy Novès (XV de France) - 18 février 2017AFP

Des conditions idéales mais le travail avant tout

Samedi après-midi, les joueurs avaient droit à un moment récupération dans un centre de thalasso à Monaco. Vendredi, ils ont également œuvré pour la bonne cause avec une visite à l’hôpital pour enfants de Nice. Et si l'hôtel, situé sur la Promenade des Anglais, leur offre tous les outils de travail nécessaires, il permet également de partir à la découverte des rues niçoises durant les périodes de break. Un brin plus chatoyant que Marcoussis. Si le cadre est idéal, n'allez cependant pas croire que les hommes de Novès sont en touristes sur les bords de la Méditerranée. Si l'ambiance est détendue, ce n'est pas non plus une colonie de vacances.

Paul Jedrasiak (XV de France) - 18 février 2017AFP

Corriger les détails avant l'Irlande

L'objectif est clair : mettre toutes les chances de son côté pour aller chercher un résultat en Irlande la semaine prochaine. Ainsi, "les gros focus ont été faits sur nos porteurs de balle. Les mecs savent ce qu'ils doivent bosser, moi je n'ai de leçon à donner à personne. Mais ça a été vu en off avec le staff lors de rendez-vous individuels. On travaille aussi sur notre capacité à jouer dans la défense et à gagner les premiers duels" , révèle Paul Jedrasiak qui a rejoint le groupe à l'occasion de ce stage.

"On doit corriger nos fautes de main, les décisions qui n'ont pas forcément été les bonnes et qui ne nous ont pas permis de marquer plus. Et on doit travailler notre jeu au sol où on a été à la peine face à l'Écosse, surtout que l'on sait que les Irlandais sont très bons dans ce domaine" , renchérit Rabah Slimani.

Rabah Slimani (XV de France) - février 2017AFP