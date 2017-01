TOURNOI DES 6 NATIONS - XV de France : Maintenant, Guy Novès veut voir des tueurs !

Il n’aura fallu qu’un an à Guy Novès pour faire oublier la tristesse, l’ennui et la colère qui collaient au XV de France depuis tant d’années. Le sélectionneur a redonné un élan, un cap et un projet de jeu séduisant à l’équipe nationale, qui s’était perdue dans une identité restrictive. "Il faut continue à créer un certain engouement autour de cette équipe et faire en sorte qu’elle ne soit pas décevante et ne déçoive pas ceux qui rêvent de la voir progresser" , insistait en début de semaine l’ancien manager du Stade toulousain.

"On a vu en novembre que le projet de jeu commençait à prendre forme et qu’il devenait très spectaculaire. Quand un joueur français est déterminé, il est capable de renverser un joueur néo-zélandais. Les gens le sentent. On a senti les joueurs heureux de retrouver l’ambiance de l’équipe de France, le projet de jeu. Je ne sens que des ondes positives" .

Guy Novès (XV de France) - 25 janvier 2017Icon Sport

Le XV de France roi des franchissements… pas du réalisme

Si la frustration avait dominé les courtes défaites enregistrées face à l’Australie (23-25) puis la Nouvelle-Zélande (19-24) en novembre dernier, le projet de jeu, lui, avait été conforté par des séquences offensives étourdissantes. "Les stats montrent que nous sommes l’équipe qui a le plus franchi dans le Tournoi des 6 Nations (2016) et au mois de novembre on a des stats à égalité avec les All Blacks" , rappelle Guy Novès. "On n’a rien à se reprocher, on est sur le bon chemin. On sent que l’équipe de France progresse, tout le monde le sent" .

Les progrès sont incontestables, à l’image de la communication, de la complicité des joueurs sur le terrain. Mais il manque pourtant quelque chose à cette équipe de France retrouvée. Ce quelque chose qui détourne encore les Bleus d’une dynamique de victoires : le réalisme. "Ce qui nous manque, la cerise, c’est de faire plaisir aux gens et de gagner" , souligne le sélectionneur. "C’est important de continuer à avancer et d’atteindre la cible, de gagner les matches" .

Guilhem Guirado et Guy Novès (XV de France) - 25 janvier 2017Icon Sport

" Il faut faire preuve de pragmatisme, être beaucoup plus tueur à l’approche de la ligne "