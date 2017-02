TOURNOI DES 6 NATIONS - XV de France : Doublé par Uini Atonio, Rabah Slimani est en reconquête

Lors des deux premiers matches de l'équipe de France dans le Tournoi, Rabah Slimani a débuté sur le banc, jouant 34 minutes face à l'Angleterre et 35 contre l'Écosse. S'il s'est distingué avec un essai face aux Anglais, les deux fois, le joueur du Stade français est entré en lieu et place d'Uni Atonio. Le rapport de force semble ainsi s'être inversée par rapport à la saison dernière.

À l'époque, Slimani avait été titulaire à quatre reprises lors du Tournoi 2015/2016 et avait débuté lors de chaque rencontre de la Coupe du monde quelques mois auparavant. Une situation forcément particulière et pas évidente à vivre. "C'est dur, c'est comme ça" , explique-t-il. Et de poursuivre, sous le soleil de Nice où l'équipe de France est en stage : "Uini est en forme en ce moment et notamment en club" .

Une situation en club qui impacte son rendement

Effectivement, si le Rochelais est passé devant le Parisien, le sort de leurs deux équipes n'est peut-être pas étranger à cela. La Rochelle caracole en tête du Top 14, éblouissant le championnat, quand le Stade français occupe une bien terne 11e place. Et c'est toujours difficile de tirer son épingle du jeu dans un collectif boitillant. "C'est sûr que l'on est pas premiers du classement, j'espère qu'on va réussir à sortir la tête de l'eau pour pouvoir sauver cette saison" , abonde Slimani.

Rabah Slimani (XV de France) - février 2017Icon Sport

Une vérité collective mais également individuelle. Pas du genre à faire des vagues, le futur joueur de l'ASM bosse aux entraînements, prêt à saisir sa chance si les coaches font appel à lui dès le début du match face à l'Irlande la semaine prochaine. "On reste un groupe uni et ce sont les coaches qui décideront qui commencera et qui entrera en jeu" , assure-t-il.

Atonio moins souverain ?

Reste que la concurrence est ouverte et les choses pourraient changer pour le prochain match du Tournoi. Pas forcément à son avantage face à l'Écosse, Atonio a peut-être perdu quelques points, notamment dans le jeu et en défense, où il s'est signalé avec trois plaquages ratés et seulement trois mètres parcourus. Face à une équipe d'Irlande qu'il juge "très physique et qui est capable de garder le ballon qu'il faut empêcher de jouer" , le profil de Slimani sera peut-être privilégié.

Uini Atonio (XV de France) - février 2017Icon Sport