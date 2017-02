TOURNOI DES 6 NATIONS - XV de France : Brice Dulin et Henry Chavancy à leur tour rappelés

Mardi dernier, Guy Novès avait annoncé un premier groupe de 24 éléments pour préparer à Nice le troisième match du Tournoi des 6 Nations en Irlande. Avec les retours de Camille Chat, Eddy Ben Arous et Paul Jedrasiak. Samedi, le patron des Bleus a également fait appel à Mathieu Bastareaud et Charles Ollivon, de retour sur le terrain contre Lyon ce week-end après une blessure le 1er janvier en Top 14 face au Racing. Il manquait donc cinq éléments pour que le groupe français soit complet (31 joueurs). Et les heureux élus sont : Christopher Tolofua, Mohamed Boughanmi, Jean-Marc Doussain, Henry Chavancy et Brice Dulin.

Un retour en force pour les Racingmen Dulin et Chavancy, tous les deux titulaires samedi lors du succès francilien face à Brive. Pour rappel, l'arrière du Racing (26 ans, 25 sélections) avait présenté un taux anormal d'higenamine lors d'un contrôle antidopage juste avant France - Nouvelle-Zélande en novembre dernier. Novès voulait lui laisser le temps de régler ses soucis avant de lui faire à nouveau confiance. Chavancy (28 ans, 0 sélection), lui, avait déjà été convoqué par l'ancien manager du Stade toulousain pour préparer la rencontre en Angleterre. Mais le trois-quarts centre avait dû renoncer sur blessure et céder sa place à Bastareaud.

Henry Chavancy (Racing 92) - 14 janvier 2017Icon Sport

Qui dit arrivées dit forcément départs. 7 joueurs ayant participé à la préparation de la rencontre contre l'Écosse ne seront ainsi pas de la partie cette fois-ci. Loann Goujon et Gabriel Lacroix sont blessés. Xavier Chiocci fait pour sa part les frais du retour de Ben Arous. Enfin, Arthur Iturria, Fabien Sanconnie, Clément Maynadier et Geoffrey Palis ont également laissé leur place.

Le groupe des 31 pour l'Irlande

Avants : Atonio (La Rochelle), Baille (Toulouse), Ben Arous (Racing 92), Boughanmi (La Rochelle), Chat (Racing 92), Chouly (Clermont), Gourdon (La Rochelle), Guirado (Toulon), Jedrasiak (Clermont), Le Devedec (Brive), Le Roux (Racing 92), Maestri (Toulouse), Ollivon (Toulon), Picamoles (Northampton), Slimani (Stade français), Tolofua (Toulouse), Vahaamahina (Clermont).

Trois-quarts : Bastareaud (Toulon), Camara (Stade français), Chavancy (Racing 92), Doussain (Toulouse), Dulin (Racing 92), Fickou (Toulouse), Huget (Toulouse), Lamerat (Clermont), Lopez (Clermont), Machenaud (Racing 92), Nakaitaci (Clermont), Serin (UBB), Spedding (Clermont), Vakatawa (FFR).