TOURNOI DES 6 NATIONS - XV de France : Brice Dulin et Fabien Sanconnie titulaires contre l'Italie

On attendait forcément du changement après la piètre performance des Bleus en Irlande. Et on y a eu droit. Ce jeudi matin, Guy Novès a dévoilé la composition du XV de France qui va défier l'Italie à Rome samedi (14h30). Avec quatre changements dans son équipe de départ. Scott Spedding, qui s'était noyé sous les chandelles à Dublin, cède en toute logique sa place à Brice Dulin, excellent ces dernières semaines. Au sein du triangle d'attaque, Virimi Vakatawa fait lui son retour après avoir été laissé au repos en Irlande suite à son match raté contre l'Écosse.

Virimi Vakatawa (XV de France) - mars 2017AFP

Première sélection pour Sanconnie... et pour Dupont ?

Mais la grosse sensation de cette annonce, c'est bien la titularisation de Fabien Sanconnie. Le jeune Briviste (22 ans), propulsé titulaire en raison du forfait de Charles Ollivon, va accompagner Kévin Gourdon et Louis Picamoles en troisième ligne. Appelé en début de Tournoi, ce membre de la liste "Développement" n'avait figuré sur aucune feuille de match jusqu'à présent. Pour sa première sélection, Sanconnie évoluera juste derrière son partenaire du CAB, Julien Le Devedec, qui remplace lui Sébastien Vahaamahina (touché au dos) dans la cage.

Antoine Dupont, lui aussi sur la liste "Développement", devrait également connaître sa première cape. Maxime Machenaud forfait depuis ce jeudi matin, le demi de mêlée castrais de 20 ans - qui a rejoint les Bleus mercredi soir - prendra place sur le banc des remplaçants aux côtés notamment de François Trinh-Duc, qui couvrira les postes d'ouvreur et de centre.

Le XV de départ : Dulin ; Nakaitaci, Lamerat, Fickou, Vakatawa ; (o) Lopez, (m) Serin - Gourdon, Picamoles, Sanconnie - Maestri, Le Devedec - Slimani, Guirado (cap), Baille.

Remplaçants : Tolofua, Ben Arous, Atonio, Jedrasiak, Le Roux, Dupont, Trinh-Duc, Huget.