TOURNOI DES 6 NATIONS - La compo du XV de France face au pays de Galles

Absent à Rome à cause d'une blessure au dos, Sébastien Vahaamahina va effectuer son retour avec le XV de France samedi face au pays de Galles (15h45) pour la dernière journée du Tournoi. C'est le seul changement dans la compo des Bleus, annoncée ce jeudi matin par un Guy Novès qui mise donc sur la continuité pour battre le XV du Poireau afin de finir cette édition 2017 sur le podium. Ce que la France n'a plus fait depuis 2011.

Dulin a gagné sa place

La présence du Clermontois dans le XV de départ relègue Julien Le Devedec, titulaire en Italie, sur le banc. Fabien Sanconnie conserve par contre lui sa place, malgré le retour de Damien Chouly. Paul Jedrasiak et Bernard Le Roux quittent donc eux le groupe des 23. Convaincants lors du succès sur les Italiens (18-40), Rabah Slimani et Brice Dulin ont gagné le droit de disputer ce dernier match du Tournoi. Tout comme Virimi Vakatawa et Noa Nakaitaci, encore préférés à Yoann Huget. Enfin, notons la cinquième titularisation consécutive pour la charnière Baptiste Serin - Camille Lopez. Un fait assez rare dans l'histoire du rugby tricolore pour être souligné.

Brice Dulin (XV de France) - mars 2017AFP

Le XV de départ : Dulin ; Nakaitaci, Lamerat, Fickou, Vakatawa ; (o) Lopez, (m) Serin ; Gourdon, Picamoles, Sanconnie ; Maestri, Vahaamahina ; Slimani, Guirado (cap), Baille.

Remplaçants : Chat, Ben Arous, Atonio, Le Devedec, Chouly, Dupont, Trinh-Duc, Huget.