Tournoi des 6 nations - L'Italie avec Sergio Parisse et les vainqueurs des Springboks

Pour son premier Tournoi en tant que sélectionneur de l'Italie, O'Shea a rappelé l'intégralité des protagonistes des tests-matches de novembre, à l'exception du pilier Simone Ferrari, blessé et remplacé par Dario Chistolini. Le deuxième ligne Federico Ruzza est le seul débutant et tous les cadres du XV d'Italie, comme le 3e ligne et capitaine Sergio Parisse (121 sélections), le talonneur Leonardo Ghiraldini (82 sélections), le pilier Lorenzo Cittadini (53 sélections) ou le demi de mêlée Edoardo Gori (56 sélections), sont présents.

Les Gallois pour commencer

"Le groupe de novembre a très bien travaillé. Pour nous, il est important de donner de la continuité dans notre travail et d'augmenter l'expérience de l'équipe. Nous en avons tenu compte, ainsi que des prestations des joueurs dans les dernières semaines" , a déclaré le technicien irlandais, cité dans un communiqué de la Fédération italienne.

La joie de l'Italie, qui a battu l'Afrique du Sud - 19 novembre 2016Icon Sport

Au mois de novembre, l'Italie avait pour la première fois battu une des grandes nations de l'hémisphère Sud, avec un succès 20-18 à Rome face à l'Afrique du Sud. Elle avait par ailleurs subi deux défaites, face à la Nouvelle-Zélande (68-10) et aux Tonga (19-17). L'Italie débute le Tournoi 2017 par deux rencontres à domicile, le 5 février contre le pays de Galles puis le 11 février contre l'Irlande. Ils affrontent ensuite l'Angleterre à Twickhenham et la France à Rome, avant d'aller en Ecosse pour la dernière journée.

Le groupe italien

Piliers : Pietro Ceccarelli (Zebre Rugby), Dario Chistolini (Zebre Rugby), Lorenzo Cittadini (Aviron bayonnais/FRA), Andrea Lovotti (Zebre Rugby), Sami Panico (Patarò Calvisano).

Talonneurs : Tommaso D'Apice (Zebre Rugby), Ornel Gega (Benetton Trévise), Leonardo Ghiraldini (Stade toulousain/FRA).

Deuxième ligne : George Fabio Biagi (Zebre Rugby), Joshua Furno (Zebre Rugby), Marco Fuser (Benetton Trévise), Federico Ruzza (Zebre Rugby), Andries Van Schalkwyk (Zebre Rugby).

Troisième ligne : Marco Barbini (Benetton Trévise), Simone Favaro (Glasgow Warriors/ECO), Maxime Mata Mbanda (Zebre Rugby), Francesco Minto (Benetton Trévise), Sergio Parisse (Stade francais/FRA), Abraham Jurgens Steyn (Benetton Trévise).

Demis de mêlée : Giorgio Bronzini (Benetton Trévise), Edoardo Gori (Benetton Trévise), Marcello Violi (Zebre Rugby).

Demis d'ouverture : Tommaso Allan (Benetton Trévise), Carlo Canna (Zebre Rugby).

Centres : Tommaso Benvenuti (Benetton Trévise), Tommaso Boni (Zebre Rugby), Michele Campagnaro (Exeter Chiefs/ANG), Luke McLean (Benetton Trévise).

Ailiers : Giulio Bisegni (Zebre Rugby), Angelo Esposito (Benetton Trévise), Giovambattista Venditti (Zebre Rugby).