TOURNOI DES 6 NATIONS - L'Angleterre s'impose au pays de Galles (16-21)

Un match comme seul le Tournoi des 6 Nations peut nous en procurer ! Intensité, rivalité, dramaturgie de tous les instants : une rencontre qui restera très probablement comme l'un des sommets de cette édition 2017 du Tournoi. Et à la fin, comme les Bleus en avaient fait l'expérience la semaine dernière, c'est l'Angleterre qui gagne, cette fois sur le score de 16-21, contre des Gallois qui y ont longtemps cru avant de craquer dans les ultimes instants. Les Diables rouges, malgré un seul essai de Liam Williams contre deux pour le XV de la rose (Youngs et Daly) ont longuement mené. Mais les Anglais, longtemps bousculés dans les impacts, ont mieux tenu la distance et ont arraché leurs seizième victoire de rang grâce à l'essai de leur ailier.

Plus d'infos à suivre...