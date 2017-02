TOURNOI DES 6 NATIONS - Irlande : Garry Ringrose, l'autre nouveau Brian O'Driscoll

Quand Robbie Henshaw (23 ans, 25 sélections) a débuté sa carrière international en 2013, le rugby irlandais lui a immédiatement collé une étiquette, plutôt lourde à assumer : celle du successeur désigné de Brian O'Driscoll. Forcément, le raccourci était facile... Le jeune Robbie n'a alors pas encore 20 ans, un talent fou et évolue au poste de trois-quarts centre. De quoi enflammer les supporters irlandais, qui se préparent à perdre "BOD", qui n'a plus qu'une année dans les jambes.

Garry Ringrose (Irlande) - février 2017Icon Sport

Sauf que Henshaw n'a pour l'instant pas vraiment la carrière de l'ancienne superstar du XV du Trèfle. Et on ne peut pas vraiment lui en vouloir... Mais depuis la dernière tournée de novembre, l'attention des fans irlandais se porte désormais sur un autre phénomène : Garry Ringrose. La musique est la même et les similitudes nombreuses : il a découvert la sélection à 21 ans à l'automne dernier, joue au centre, avec le numéro 13 et évolue en plus au Leinster, club de toujours d'O'Driscoll. Et pour ses débuts, le jeune Garry a fait tomber les All Blacks à Chicago et marqué un essai contre les Wallabies. Rien que ça...

Il n'y a qu'un "BOD"...

Mais alors que les deux hommes (Henshaw et Ringrose) sont maintenant associés au centre de l'attaque de Joe Schmidt, pas question pour le capitaine irlandais Rory Best de retomber dans le piège : "Les gens veulent juste fantasmer sur le fait qu'il y aurait un autre Brian O'Driscoll. Il n'y a pas d'autre Brian O'Driscoll. Il y a un autre super joueur, jeune, qui se trouve être de Dublin et qui porte le numéro 13. Mais il ne sera pas exactement pareil" , a commenté Best. "Il y a des choses que Garry fait moins bien que "Drico" mais il y a des choses qu'il a le potentiel de faire mieux que lui. Il doit devenir son propre joueur" .

Garry Ringrose (Irlande) - février 2017Icon Sport

Oui, c'est certain : il n'y a qu'un seul O'Driscoll. Dans une dizaine d'années, il n'y aura peut-être qu'un seul Ringrose aussi, allez savoir...