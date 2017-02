TOURNOI DES 6 NATIONS - Guy Novès (XV de France) : "Je n’ai pas ressenti notre équipe étincelante…"

"On joue comme on s’entraîne…" La formule est bien connue et reprise à la moindre contre-performance. Espérons toutefois qu’elle ne s’appliquera pas au XV de France en déplacement à Twickenham samedi (16h50). Alors qu’ils ont quitté le CNR de Marcoussis ce jeudi après-midi, les Bleus n’ont pas forcément convaincu Guy Novès, qui attendait que ses joueurs abordent ce Crunch en mode commando.

"Honnêtement, je vais être un peu plus négatif, je n’ai pas ressenti notre équipe étincelante" , nous a confié le sélectionneur. "Je ne la vois pas encore au niveau où elle était au mois de novembre. Peut-être que petit à petit, l’esprit va se tourner vers Twickenham... Il y a eu trop de ballons tombés aux entraînements. Il y a toujours cette joie de vivre et un état d’esprit génial. Mais il faut prendre conscience qu’on va taper sur du dur" .

Guy Novès (XV de France) - février 2017AFP

Si le stage préparatoire avait été perturbé par les conditions météorologiques et un froid polaire obligeant les joueurs à s’entraîner sur terrain synthétique, la concentration semble cette fois avoir fait défaut du côté de Marcoussis. "Oui, on a manqué de qualité par moment" , reconnaît le troisième ligne Kevin Gourdon. "En début de semaine, on a eu un petit peu de mal. On a rectifié le tir sur la fin pour monter crescendo" .

" On est des grands garçons... (Gourdon) "

La pression de ce premier choc face à la deuxième nation mondiale peut-elle expliquer ce déchet technique aux entraînements ? "Je ne crois pas" , coupe Guy Novès. "Nous ne sommes pas là, avec le staff, pour leur mettre une pression quelconque. La seule pression que l’on puisse avoir, ce serait de reculer devant les Anglais ou de ne pas faire honneur à notre pays. Mais je pense que de ce point de vue-là, on sera prêts" .

Kévin Gourdon (XV de France) - février 2017AFP

Peu coutumier des coups de gueule façon Bernard Laporte, Guy Novès ne s’est pas laissé aller à un discours musclé pour remobiliser ses élus. "On est des grands garçons, on sait quand on a fait un mauvais entraînement" , souligne Gourdon. "Ça ne nous empêche pas de bien bosser après. Quand on fait tomber trois ballons, on est les premiers à le voir. Ça gonfle tout le monde" .