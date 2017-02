TOURNOI DES 6 NATIONS - France - Écosse : Oui, les Bleus sont forcément sous pression...

"J’ai passé l’âge d’avoir la pression…" On veut bien croire Guy Novès dont les trente années passées au Stade toulousain l’ont vacciné. Il n’empêche, après un septième revers en onze matches depuis sa prise de fonction, le sélectionneur du XV de France va devoir inverser cette tendance. En l’espace de dix-huit mois, l’ancien manager rouge et noir a réussi un sacré tour de force en ressuscitant l’équipe nationale du fiasco de la Coupe du monde 2015. Et de quelle façon ! Projet de jeu flamboyant, joueurs libérés, supporters enthousiastes… Guy Novès n’est peut-être pas Zorro mais son management a déjà réalisé de petits miracles !

Guy Novès (XV de France) - 7 février 2017AFP

Si cette embellie inespérée autour du XV de France lui accorde l’indulgence de tout le monde de l’ovalie, une défaite, dimanche face à l’Écosse, pourrait bien venir briser cet état de grâce. Après avoir souligné le manque d’étincelles de ses joueurs la semaine précédent le Crunch, l’entraîneur tricolore a pointé "les fautes impardonnables" de ses élus face aux Anglais (19-16). Les mots sont forts. Et le debriefing fut tout aussi sec. "Tout le monde se remet en question" , confie le pilier toulousain Cyril Baille. "Guy (Novès) a été dur mais il était surtout déçu. Il avait raison. Il voulait nous piquer parce que nos résultats sont décevants" .

Cyril Baille (XV de France) - 7 février 2017Icon Sport

Une pression qui doit transporter les Bleus

S’il y a une équipe dont les résultats ne sont pas décevants, c’est bien l’Écosse. Demi-finalistes du dernier Mondial, tombeurs des Français l’an passé à Murrayfield (29-18), les hommes de Vern Cotter se sont offert le scalp de l’Irlande samedi dernier (27-22). "Ça va être un très gros morceau" , prévient Damien Chouly. "Ce sera plus intense que contre l’Angleterre. Et puis, je connais Vern (Cotter). Il est rude, par moment rustre. Il sait piquer au vif ses joueurs pour les pousser dans leur retranchement. Ils vont venir gonflés à bloc. Le connaissant, c’est un match qu’il va avoir coché" .

Damien Chouly (XV de France) - 7 février 2017Icon Sport