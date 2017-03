TOURNOI DES 6 NATIONS - Écosse : Ross Ford, unique changement contre l'Italie

"Les joueurs étaient frustrés le week-end dernier mais on doit tous retenir les enseignements des années passées pour produire un match plein et se mettre dans les meilleures conditions pour finir le plus haut possible" , a déclaré le sélectionneur néo-zélandais Vern Cotter, qui connaitra le dernier match de son mandat à la tête de la sélection.

En dépit de la claque infligée à Twickenham, l'Écosse peut toujours espérer finir à la 2e place de la compétition, pour la première fois depuis l'inclusion de l'Italie en 2000. Ford remplace Fraser Brown, qui avait écopé d'un avertissement contre le XV de la Rose après un plaquage dangereux. Stuart Hogg, Tommy Seymour et Ryan Wilson, qui avaient reçu des coups lors de la rencontre, ont tous trois été déclarés aptes. Sur le banc, Matt Scott fait son retour en remplacement de Mark Bennett.

Le XV de départ : Hogg ; Seymour, Jones, Dunbar, Visser ; (o) Russell, (m) Price ; Watson, Wilson, Barclay (cap) ; J. Gray, R. Gray ; Fagerson, Ford, Reid.

Remplaçants : Brown, Dell, Berghan, Swinson, du Preez, Pyrgos, Weir, Scott.