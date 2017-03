TOURNOI DES 6 NATIONS - Angleterre : Billy Vunipola de retour pour renforcer l'Angleterre ?

Le numéro 8 des Saracens, âgé de 24 ans, reprend sa place trois semaines plus tôt que prévu, et se déplacera à Newcastle dimanche, pour la rencontre de la 17e journée de Premiership. Après la rencontre de Kingston Park, le joueur pourrait être sélectionné pour le match du Tournoi des 6 Nations face à l'Ecosse, le 11 mars à Twickenham.

"Je suis vraiment content de pouvoir jouer ce week-end. Je me sens en forme, mon corps va bien et je suis prêt pour ce qui va vraiment être une rencontre difficile à Newcastle" , a déclaré Billy Vunipola. Il avait été blessé à un genou lors de la victoire, en novembre, de l'Angleterre contre l'Argentine (27-14) et avait été opéré du cartilage du genou.