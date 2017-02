Serin, Lopez, Bastareaud, Huget, Chouly : les 5 choix forts de Novès pour démarrer le Tournoi

L’heure de Serin

À force de taper très fort à la porte de l’équipe de départ tricolore, Baptiste Serin a eu son sésame. Après avoir grappillé du temps de jeu durant la tournée d’automne sur son concurrent direct, Maxime Machenaud, le demi de mêlée girondin se voit offrir l'une des plus belles récompenses : une titularisation à Twickenham. "Baptiste a fait une bonne tournée en Argentine et de très bonnes rentrées en novembre" , a rappelé ce jeudi Novès lors de l’annonce de sa composition. "On est déjà convaincus qu’on peut compter sur lui à l’avenir mais il nous a paru judicieux de le voir démarrer dans un match très difficile. Il doit démontrer ses capacités dans un contexte plus dur" .

Une titularisation qui ressemble fortement à une prise de pouvoir tout autant qu’à une destitution, celle de Maxime Machenaud, que Novès avait tenté d’installer en 2016 mais qui souffre à la fois de la mauvaise saison du Racing et de ses prestations moyennes lors de la Tournée d’automne. Le Racingmen prend malgré tout place sur le banc, preuve que le sélectionneur ne le lâche pas complétement.

Lopez, le choix du jeu

Malgré la cascade de blessés qui a déplumé le XV de France, Guy Novès n’a pas fléchi dans ses intentions de jeu. Il aurait pu opter pour une charnière Machenaud - Doussain, plus gestionnaire et sûre défensivement, mais il a pris le pari du dynamisme et de la fantaisie en associant Serin et Lopez. Comme contre les All Blacks en novembre, le Clermontois portera le numéro 10.

Camille Lopez (XV de France) - janvier 2017AFP

"Camille prend ses repères, c’est un très bon animateur. Jean-Marc est un très gros défenseur mais la vitesse d’exécution de Camille correspond un peu plus à ce qu’on veut mettre en place en début de match" . Cerise sur le gâteau, Lopez devrait être le buteur des Bleus à Twickenham, un rôle qui l’a parfois desservi sous l’ère Philippe Saint-André.

Il manquait encore un forfait pour voir Bastareaud

Wesley Fofana, Henry Chavancy et Yann David blessés, Mathieu Bastareaud pouvait vraiment espérer faire un retour en Bleu pour le Crunch. Raté, le Toulonnais n’est pas sur la feuille de match et ne jouera donc pas, sauf nouveau coup dur de dernière minute au sein de la ligne de trois-quarts tricolore. En préférant Jean-Marc Doussain pour couvrir Rémi Lamerat si les circonstances du match l’exigent, Guy Novès montre une fois de plus à l’ancien cadre de PSA qu’il ne compte pas sur lui.

"Pour les centres, l’objectif était de retrouver une certaine unité par rapport aux joueurs qui ont démarré l’aventure avec nous" , a détaillé Novès. Rémi Lamerat et Gael Fickou en font partie. "C’est sûr que l’absence de Wesley est préjudiciable car on en avait fait un leader mais les choix de Yann David, Mathieu Bastareaud et Henry Chavancy venaient après ces trois joueurs" .

Nakaitaci plutôt qu’Huget

Revenu en équipe de France au mois de novembre après un an d’absence, Yoann Huget a dû se contenter du rôle de doublure de Noa Nakaitaci. Ce sera pareil samedi, même si le cas du Toulousain a fait hésiter son staff : "Le retour en forme de Yoann lui permet d’avoir une place dans les 23. La question de le faire démarrer s’est aussi effectivement posée mais sa capacité à couvrir plusieurs postes, trois et peut-être quatre par le biais des chaises musicales, nous intéresse. Il n’était pas dans l’équipe l’année dernière, à lui de continuer à progresser et retrouver la totalité de ses capacités" .

Noa Nakaitaci (XV de France) - janvier 2017Icon Sport

Chouly pour la touche

Blessé dès le premier test de novembre contre les Samoa, Loann Goujon revient dans le groupe France mais pas en tant que titulaire. Guy Novès lui a préféré Damien Chouly, mettant plus ou moins fin à sa formule de la troisième ligne 100% numéros 8 essayée avec succès en 2016. "Damien est capitaine à l’ASM" , justifie l’ancien manager du Stade toulousain.

"On connait son profil, son intelligence et ses capacités. Il n’a pas tout à fait le même rendement que Loann Goujon dans la même forme de jeu mais ce sont deux joueurs intéressants dans leur complémentarité. Damien est le leader de la touche et c’est pour cela qu’on l’a positionné en début de match, sachant que Loann doit nous amener quelque chose en cours de match, quel que soit le poste où il entrera" .