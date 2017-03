Sergio Parisse : "Un peu comme nous, les Français peuvent perdre un peu la lucidité sous pression"

Vous avez battu les Français en 2011 et 2013, vous les avez beaucoup gênés l'année dernière. Quels sont les ingrédients pour avoir le même type de performance cette année ?

Sergio PARISSE : Vous parlez de ces trois matches mais on en a joué beaucoup d'autres où on a pris 30, 40 ou 50 points. Donc les ingrédients... Comme toujours c'est le combat, être une équipe qui s'accroche, qui ne lâche pas, qui met la pression. On n'a pas les mêmes qualités techniques ou physiques, mais on est un groupe qui mentalement a des ressources. On est prêt à se sacrifier pour que la France reste sous pression jusqu'au bout, pendant 80 minutes. Mais la France est une équipe beaucoup plus forte que nous, comme l'Angleterre il y a deux semaines. Simplement, si on les met en difficulté, sous pression, ils sont un peu comme nous, ils peuvent perdre un peu la lucidité, chercher des solutions individuelles. Donc la volonté est de mettre la France sous pression, pendant 80 minutes. Si on la laisse jouer sans pression, ça sera très difficile.

La France se cherche encore. C'est peut-être le bon moment pour l'affronter...

S.P : Ça n'est jamais le bon moment. Ils ont gagné un match et perdu en Angleterre et en Irlande, qui se battent pour la victoire dans le Tournoi. La difficulté pour eux c'est que c'est une équipe très attendue, donc ils ont plus de pression. La France attend toujours beaucoup de cette équipe, surtout des résultats. Pour l'instant, il n'y a pas les victoires qu'attend le public, mais c'est une équipe, qui a aussi fait du bon rugby en novembre et qui a beaucoup de jeunes de talent qui ont besoin de temps. Mais en France il y a besoin de résultats et il n'y a pas beaucoup de temps.

" On a cherché à mettre l'adversaire en difficulté en respectant les règles "

Sergio Parisse - ItalieIcon Sport

Allez-vous encore utiliser votre tactique du ruck/no ruck ?

S.P : On n'a rien inventé, attention. On a cherché à mettre l'adversaire en difficulté en respectant les règles. Je ne sais pas si ça disparaîtra ou pas, peut-être que les règles vont changer. Alors on aura donné une contribution au rugby. Mais demain (samedi, ndlr) c'est la France, une équipe avec d'autres qualités, d'autres faiblesses. On s'est préparé sur ces bases-là. A vrai dire, j'en ai un peu marre de parler de ça, il y aussi tout le reste.