6 NATIONS - XV de France : Les Bleus dans un premier temps sans Picamoles mais avec Jedrasiak

Du XV aligné d'entrée samedi lors de la défaite en Irlande (19-9), seul le troisième ligne centre Louis Picamoles, titulaire indiscutable, n'est pas convoqué dans un premier temps. Son club Northampton joue vendredi à Sale pour la 17e journée du championnat d'Angleterre. A l'inverse, son voisin de ligne Bernard le Roux, auteur d'une prestation très décevante à Dublin pour son premier match en Bleu depuis un an, est de nouveau convoqué. Tout comme Paul Jedrasiak et Virimi Vakatawa, les seuls de ce groupe de 19 éléments qui n'étaient pas dans le groupe des 23.

13 appelés de plus dimanche

Ces 19 joueurs seront rejoints par le reste du groupe, soit 13 joueurs supplémentaires, dimanche après la 19e journée du Top 14. Le nom des derniers appelés sera divulgué après les derniers matches, qui se termineront un peu avant 19h. Ils rejoindront Marcoussis dans la foulée pour une semaine de préparation. L'ouvreur François Trinh-Duc, titulaire en sélection avant de se blesser contre les Samoa début novembre, pourrait d'ailleurs faire son retour en compétition samedi avec Toulon à Brive.

Les 19 joueurs rassemblés dès jeudi auront bénéficié de deux jours de repos, mardi et mercredi, après être repassés par le Centre national du rugby (CNR) dimanche et lundi au retour de leur défaite à Dublin. Le sélectionneur Guy Novès et ses adjoints ont passé une partie de leur début de semaine à contacter les clubs pour négocier au cas par cas la situation des joueurs en manque de temps de jeu.

Guy Novès - XV de FranceAFP

Les 19 joueurs convoqués

Avants (10) : Uini Atonio (La Rochelle), Rabah Slimani (Stade français), Guilhem Guirado (Toulon), Eddy Ben Arous (Racing 92), Yoann Maestri (Toulouse), Sébastien Vahaamahina (Clermont), Julien Le Devedec (Brive), Paul Jedrasiak (Clermont), Bernard le Roux (Racing 92), Kevin Gourdon (La Rochelle).

Arrières (9) : Baptiste Serin (Bordeaux-Bègles), Maxime Machenaud (Racing 92), Camille Lopez (Clermont), Rémi Lamerat (Clermont), Gaël Fickou (Toulouse), Virimi Vakatawa (FFR), Noa Nakaitaci (Clermont), Yoann Huget (Toulouse), Scott Spedding (Clermont).